РИАМО - 11 июн. Около 9 миллионов москвичей приобретают товары в онлайн-магазинах, при этом каждый второй житель столицы совершает покупки ежемесячно, сообщил руководитель аналитического управления департамента информационных технологий Москвы Иван Бутурлин.

«Главная цифра – 8,7 миллиона москвичей делают покупки в интернете. Это порядка 70% от всего населения города. Каждый второй из них делает покупки в интернете ежемесячно. Наиболее активно совершают покупки миллениалы (поколение родившихся после 1981 года – ред.). Данной аудитории главное время и удобство, даже цена уходит на второй план», – сказал Бутурлин журналистам.

Он добавил, что согласно проведенному опросу, около 67% москвичей при покупке товаров в онлайн-магазинах ценят экономию времени. Еще 45% людей ответили, что это экономит деньги. 41% респондентов заявили, что покупки в интернете – это просто и удобно.

Директор по связям с госорганами «Алиэкспресс Россия» Сергей Лебедев отметил, что совершать покупки в интернете сейчас не только выгодно, но и безопасно.

«По нашей статистике, 95% заказов на «Алиэкспрессе» не вызывают никаких нареканий у потребителей. Пять процентов сталкивается с проблемами. В основном это сроки доставки товара – он может прийти немного позже заявленного срока», – добавил Лебедев.