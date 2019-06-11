РИАМО - 11 июн. Самое большое за последние семь лет количество московских школьников, учителей и родителей отпразднуют общегородской выпускной в парке Горького, праздничная программа начнется 20 июня в 20:00 и продлится до 6 утра следующего дня, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В 2019 году из московских школ выпускаются 55,3 тысячи одиннад­цати­классников. Для участия в празднике зарегистрировались 22 630 выпускников из 338 школ, сопровождать их будут 4387 учителей и родителей – это рекорд последних семи лет», - говорится в сообщении.

Для выпускников подготовлена обширная развлекательная программа, в которой примут участие 40 популярных артистов, групп и диджеев. В парке Горького установлены две большие сцены, обустроены семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.

На главной сцене в 22:00 начнется выступление популярных российские артистов: Егора Крида, Feduk, Ольги Бузовой, Burito, Анны Седоковой, Елены Темниковой и других. По традиции артистов концертной программы выбрали сами выпускники с помощью электронной системы «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 6,6 тысячи человек, в том числе 3,4 тысячи выпускников. Больше всего голосов набрали Feduk и Егор Крид.

В 00:00 состоится праздничный фейерверк и на главной сцене продолжится концерт.

Территория парка Горького во время праздника будет открыта только для выпускников. Проход будет возможен только по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Приезд и отъезд на мероприятие будет осуществляться организованно, по индивидуальному графику для каждой группы выпускников. От каждой школы, помимо классных руководителей, на празднике будут присутствовать не менее двух взрослых сопровождающих.

Для транспортного обслуживания групп выпускников аккредитованы 623 автобуса лицензированных перевозчиков. Въезд на парковку будет осуществляться по специальным пропускам.

Безопасность участников мероприятия обеспечат 220 сотрудников полиции, 600 сотрудников внутренних войск, 160 сотрудников частных охранных организаций. На территории парка Горького будут дежурить четыре бригады скорой помощи и одна бригада Центра экстренной медицинской помощи.

Для гостей праздника будут работать пять крупных точек питания, 38 нестационарных торговых объектов. Предусмотрена установка 200 мобильных туалетных кабин.