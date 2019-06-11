РИАМО - 11 июн. По эскроу-счетам в столице будут работать застройщики, получившие около 220 разрешений на строительство почти 12 миллионов квадратных метров жилья, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы видим, что примерно 218 разрешений на строительство перейдут на эскроу-счета – 36%, почти на 12 миллионов квадратных метров и на 20 тысяч ДДУ», - сказал Хуснуллин в ходе всероссийского совещания о долевом строительстве.

Заместитель мэра отметил, что по выданным разрешениям на строительство по старой схеме будут работать около 60% застройщиков.

«Сегодня банки нам дают информацию, что к ним обратилось 118 разрешений на строительство на 5,5 миллионов квадратных метров. По нашим данным, по неформальной информации, собрав информацию от инвесторов, мы еще видим 100 разрешений на строительство на 6 миллионов квадратных метров, почти на 8 тысяч ДДУ», - добавил Хуснуллин.

По его словам, застройщики Москвы накопили на своих счетах не менее 350 миллиардов рублей в связи с переходом на эскроу-счета.

В России реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля текущего года застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. При этом часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.