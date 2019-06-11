РИАМО – 11 июн. Музыкальный продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, в котором провел пять суток, сообщается на сайте kp.ru.

Четвертого июня Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Состояние артиста оценивали как тяжелое. Медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон с целью устранения болевых ощущений и обездвиживания пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии.

«Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя», – сказал сын артиста Бари Алибасов-младший.

Он уточнил, что еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу.

«Сказать, что этого риска «нет», можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения», – подчеркнул Алибасов-младший.