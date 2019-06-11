РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Сотрудники администрации подмосковного Подольска 12 июня обсудят с жителями микрорайона Климовск планы благоустройства придомовых дворовых территорий, жителей ознакомят с проектами комплексного благоустройства, сообщается на сайте администрации городского округа.

«12 июня в микрорайоне Климовск на двух площадках, в парке «Дубрава» и Детском парке культуры и отдыха, с 12:00 до 15:00 пройдут обсуждения с жителями планов благоустройства территории. Представители территориального управления микрорайона представят наглядные материалы с концепциями и проектами комплексного благоустройства дворов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям предложат заполнить опросные листы и написать пожелания и предложения по улучшению качества городской среды. В дальнейшем их учтут при планировании работ на ближайшую перспективу.

Первая площадка находится в парке культуры и отдыха «Дубрава» на улице Победы. Там запланировано обсуждение комплексного благоустройства территорий по адресам: улица Ленина, дома №№21, 15/2, 17, 19, улица Ихтиманская, дом №4, Почтовый переулок, дома №№8, 10; Победы, дома №№10/1, 12, 14; Рощинская, дома №№17, 19, 19А, 21, 23, 23А.

Вторая площадка – в Детском парке культуры и отдыха на улице Заводская. Здесь обсудят комплексное благоустройство территорий по адресам: улица Театральная, дом №3, проспект 50-летия Октября, дом №13; Симферопольская, дома №№23, 25, 27, 29, 31, 33, 7, 9,15, 17, 19, 19А, 21; Западная, дома №№6, 8, 10, 12; Театральная, дома №№3, 4, 6, Проспект 50-летия Октября, дома №№13, 15Б, 15А, 15, Мичурина, дом №8А; Октябрьская площадь, дом №5.

Комплексное благоустройство дворов предусматривает установку или модернизацию детских и спортивных площадок, уличного освещения, информационных щитов, обустройство зон отдыха, парковочных карманов и другие работы.

Кроме того, в повестке встречи с жителями микрорайона планы по реконструкции стадиона «Весна» в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальной программы «Спорт Подольска», благоустройство Октябрьской площади и Детского парка культуры и отдыха.