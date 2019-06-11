РИАМО - 11 июн. В столичных Ватутинках бездомная в ходе распития спиртных напитков с безработным мужчиной в ссоре шампуром ранила его в грудь, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, в службу «02» со службы «112» сообщили о ножевом ранении по адресу: Москва, поселение Десеновское, поселок Ватутинки. Прибывшими на место сотрудниками в лесополосе по указанному адресу задержана женщина 1982 года рождения, неработающая, бомж.

«Она в 18:00 по вышеуказанному адресу в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре шампуром нанесла удар в грудь мужчине 1994 года рождения, неработающему, проживающему в Москве, поселение Десеновское, который нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение и госпитализирован в реанимационное отделение с проникающим колото-резаным ранением груди», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.