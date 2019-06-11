РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 июн. Во вторник в поселке Октябрьский подмосковных Люберец потушили 12 очагов возгорания горящей травы, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления «Томилино-Октябрьский».

«Сегодня (11 июня – ред.) в поселке Октябрьский Люберец сотрудниками пожарно-спасательной части №232 по заявкам жителей и осмотре территорий сотрудниками территориального отдела Октябрьский предотвращено возгорание около реки Пехорка на границе городских округов Люберцы и Раменское. Всего было 12 очагов возгораний общей площадью 300 квадратных метров», – говорится в сообщении.

С наступлением жаркой погоды, а также в связи с неосторожным обращением с огнем возможно возгорание сухой травы, торфяников. При обнаружении пожара, жителей просят незамедлительно вызвать пожарных по телефону «01», с мобильного телефона – «010».