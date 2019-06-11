РИАМО – 11 июн. Жителям Подмосковья в жару рекомендовали носить головные уборы и пить больше воды, это позволит минимизировать последствия от головной боли и не прибегать к консультации врача, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Головную боль, как и зубную, терпеть нельзя. Раскаленный воздух пагубно влияет на самочувствие, жаркое солнце грозит быстрым переутомлением, слабостью, а иногда — потерей сознания. Минздрав Московской области подготовил рекомендации: как бороться с головными болями и когда следует обращаться к медицинским специалистам.

«Первый совет при появлении головных болей в такую погоду – обильное питье, причем не газированных напитков, а обычной воды. Из-за недостатка воды в организме кровь приобретает вязкий характер, клетки не получают в нужном количестве кислород. Все эти факторы снижают кровоснабжение мозга, из-за чего может болеть голова», – заявил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

Также рекомендовано избегать пребывания на солнце в активную жару. При нахождении на открытых площадках следует покрывать голову головным убором и не перегреваться.

«Если начинает болеть голова, необходимо измерить артериальное давление и пульс. При возникновении неприятных ощущений – слабости, потемнения в глазах, следует перейти в тень, а лучше в прохладное помещение, приложить влажный холодный компресс на верхнюю часть передней поверхности груди и на лоб. Больным сахарным диабетом надо следить за уровнем сахара в крови, в жаркую погоду он может подняться», – подчеркнул главный внештатный невролог Минздрава Московской области Сергей Котов.

Если выше перечисленные методы не помогают, а самочувствие ухудшается – необходимо срочно обращаться к врачу. Головная боль может быть предвестником серьезных заболеваний.

С 1 июня этого года жители и гости Московской области, обратившиеся за помощью по единому номеру вызова экстренных служб «112», будут получать СМС-оповещения со статусами реагирования.

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