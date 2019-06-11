РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. В подмосковном Подольске распределили 36 земельных участков для многодетных семей, из них 33 участка находятся в деревнях Никулино и Боборыкино горокруга, сообщается на сайте администрации горокруга Подольск.

Жеребьевка земельных участков состоялась 10 июня в администрации Подольска. На мероприятие пригласили представителей многодетных семей.

«Распределили 36 участков, при этом 33 из них расположены на территории Подольска. В том числе 32 в деревне Никулино, один в деревне Боборыкино и три в деревне Злобино в городском округе Серпухов», – говорится в сообщении.

Из 36 приглашенных семей представители 14 не пришли. Согласно положению о предоставлении земельных участков многодетным семьям, утвержденному в Подольске, за тех, кто не явился на жеребьевку, в процедуре принимал участие представитель комитета.

«Принимая во внимание, что практически все участки находятся на территории Подольска, нас удивила такая низкая явка и незаинтересованность многодетных семей. Мы всех известили и официально пригласили на жеребьевку. Свободная земля на территории горокруга отсутствует, и найти соответствующие требованию закона земельные участки непросто. Ведь мы учитываем и наличие сформированной инфраструктуры поблизости – дороги, площадки для вывоза мусора и так далее», – сказала председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации округа Елена Викентьева.

По данным комитета имущественных и земельных отношений администрации, в настоящее время в очереди на бесплатное получение земельного участка в Подольске стоят 1 315 многодетных семей. Земельные участки, предназначенные для следующего этапа распределения, находятся в стадии подготовки. Следующая процедура распределения состоится в конце 2019 года.