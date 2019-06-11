РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 11 июн. В подмосковном Дзержинском стартовала благотворительная акция «Хвостатый друг – лучшее лекарство от недуг», в рамках которой хозяевам питомцев удалось обсудить друг с другом насущные вопросы, сообщается на официальной странице администрации Дзержинского в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодная благотворительная акция стартовала 10 июня в библиотеке-общественном центре имени Ярослава Смелякова в Дзержинском.

«Участники говорили о своих и всеобщих любимцах, как правильно оказывать им уход и кормление, о правах животных, а также как можно принять участие в различных волонтерских организациях по защите и охране природы, питомниках, ветеринарных центрах», – говорится в сообщении.

Жителей попросили присылать свои фото с животными в библиотеку. Их будут размещать на сайтах.

Акция продлится до 15 июня нынешнего года. Библиотека будет работать с 11:00 до 18:00.