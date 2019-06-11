РИАМО - 11 июн. В связи с выросшим уровнем нагрузок из-за использования бытовых и промышленных кондиционеров и другого охладительного оборудования в Подмосковье выделили свыше 700 профильных бригад на случаи неполадок в работе электрооборудования, проводятся внеплановые осмотры его состояния, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В режим повышенной готовности переведены крупнейшие организации распределительного электросетевого комплекса, работающие на территории Подмосковья, – публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»(«Мособлэнерго») и акционерное общество «Московская областная электросетевая компания» («МОЭСК»). В общей сложности к реагированию на любые внештатные ситуации готовы 740 аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных необходимой спецтехникой и материалами», — сказал Пестов.

Чтобы энергосистема работала без перебоев в ситуации усиленной нагрузки, сотрудники энергетических компаний проводят внеплановые осмотры состояния электросетевого оборудования подстанций. Обеспечили дополнительное дежурство руководства, диспетчеров, аварийно-восстановительных бригад.

Сотрудников энергокомпаний проинструктировали касательно эксплуатации электрооборудования, предотвращения и устранения технологических нарушений в период высоких температур наружного воздуха.

Кроме того, на территории Московской области рассредоточено более 1 тысячи резервных источников электроснабжения – дизельных электростанций различного класса мощности, которые могут быть задействованы для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.

На сегодняшний день распределительный электросетевой комплекс Московской области работает стабильно, сбоев в работе энергооборудования по причине повышенных нагрузок нет.