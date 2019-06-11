В Москве 10 июня неизвестный проник в офис «Сноба» и разгромил редакцию. Злоумышленник разбил стеклянную дверь на входе в офис, сломал системные блоки компьютеров и мониторы.
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В Москве 10 июня неизвестный проник в офис «Сноба» и разгромил редакцию. Злоумышленник разбил стеклянную дверь на входе в офис, сломал системные блоки компьютеров и мониторы.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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