РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 июн. Третий отрытый фестиваль «Фитнес-мама» пройдет в подмосковном Красногорске 16 июня, мероприятие создано для женщин, которые не хотят расставаться с физкультурой и здоровым образом жизни, несмотря на материнство, сообщила организатор фестиваля и лидер движения «Фитнес-мамы» Наталья Колесникова.

«В воскресенье, 16 июня, мы проведем в Красногорске третий открытый фестиваль «Фитнес-мама». Мероприятие не имеет аналогов не только в Подмосковье, но и, без преувеличения, во всей России. Участвуют все желающие, главное условие – быть мамой и любить здоровый образ жизни. Много интересного приготовили для пап и детей, это семейный праздник», – сказала Колесникова.

Она добавила, что начнется спортивный праздник с общей разминки. По сигналу организаторов мамы устроят флешмоб, выполнив упражнение «планка» на время. Та, что продержится дольше всех – получит приз.

«Затем на старт 400-метровой дистанции выйдут мамы с колясками. Не придется скучать и юным гостям праздника. Для них пройдут забеги «Бегать и кричать». Всем участникам забегов гарантированы памятные призы», – отметила Колесникова.

По ее словам, все гости фестиваля смогут найти мастер-классы, игры и конкурсы по интересам. Фестиваль пройдет 16 июня на стадионе «Зоркий». Начало в 10:00.