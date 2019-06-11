РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 июн. В поселке Малаховка подмосковных Люберец завершили ремонт четырех дорог, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления «Красково-Малаховка».

«В Малаховке ежедневно ведутся работы в области дорожного хозяйства: восстановлено дорожное покрытие на улицах Шоссейная, Комсомольская. Заасфальтирована лестница на улице Мичурина, выполнен ямочный ремонт на улице Грибоедова», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что также проводится уборка придорожной части и остановочных павильонов на региональных дорогах.