РИАМО - 11 июн. Полицейские задержали 24-летнего молодого человека, который ночью 10 июня разгромил редакцию журнала «Сноба» в Москве и похитил оттуда ноутбук, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя организации о том, что в ночное время неизвестный проник в помещение организации, расположенной на Берсеневской набережной, откуда похитил ноутбук, принадлежащий одному из сотрудников. Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей», – заявил начальник пресс-службы московского ГУ МВД полковник внутренней службы Юрий Титов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, добавил Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

В Москве 10 июня неизвестный проник в офис «Сноба» и разгромил редакцию. Злоумышленник разбил стеклянную дверь на входе в офис, сломал системные блоки компьютеров и мониторы.

Видео погрома в редакции «Сноб»>>