РИАМО - 11 июн. В Москве установят памятник советскому и российскому политическому и государственному деятелю Евгению Примакову, открыть памятник планируют 29 октября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник президиум правительства Москвы принял распоряжение «О монументе Е.М. Примакову».

«Памятник выдающемуся государственному и политическому деятелю современной России Евгению Максимовичу Примакову будет установлен на пересечении улицы Смоленская и Смоленской-Сенной площади – в сквере напротив здания МИД России», — говорится в сообщении.

Памятник возведет авторский коллектив под руководством скульптора, народного художника России Георгия Франгуляна. Финансировать работы будут за счет благотворительных взносов.

Открыть памятник планируют 29 октября 2019 года – в день 90-летия Примакова.

Евгений Примаков - государственный и общественный деятель, академик и дипломат. Возглавлял Службу внешней разведки, был министром иностранных дел и премьер-министром России, с 2001 по 2011 годы занимал пост президента Торгово-промышленной палаты. Примаков родился в 1929 году, скончался 26 июня 2015 года в Москве на 86-м году жизни.