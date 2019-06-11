РИАМО - 11 июн. В Москве установят памятник советскому и российскому политическому и государственному деятелю Евгению Примакову, открыть памятник планируют 29 октября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Во вторник президиум правительства Москвы принял распоряжение «О монументе Е.М. Примакову».
Памятник возведет авторский коллектив под руководством скульптора, народного художника России Георгия Франгуляна. Финансировать работы будут за счет благотворительных взносов.
Открыть памятник планируют 29 октября 2019 года – в день 90-летия Примакова.
Евгений Примаков - государственный и общественный деятель, академик и дипломат. Возглавлял Службу внешней разведки, был министром иностранных дел и премьер-министром России, с 2001 по 2011 годы занимал пост президента Торгово-промышленной палаты. Примаков родился в 1929 году, скончался 26 июня 2015 года в Москве на 86-м году жизни.
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