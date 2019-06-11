РИАМО - 11 июн. Минприроды РФ и Роспотребнадзор направили свои предложения относительно ограничения производства и продажи одноразовых изделий из пластика в адрес экологической комиссии совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте СПЧ.

В марте СПЧ провел заседание, посвященное вопросам предотвращения образования отходов. Мероприятие было призвано проанализировать приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами, также целью заседания было ознакомиться с позициями и предложениями федеральных органов исполнительной власти по данной теме, которые продолжают поступать в адрес правозащитников.

«Минприроды России поддерживает инициативу введения запрета на продажу одноразовых изделий из пластика, как инструмент, направленный на снижение степени негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, однако в условиях рыночной экономики запрет на производство и использование товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов экономические последствия», – приводится на сайте позиция Минприроды России.

В ведомстве считают, что несмотря на существующий уровень технологического развития в сфере обработки и утилизации отходов, позволяющий использовать экологически безопасным способом все виды пластика, объем таких отходов, повторно вовлеченных в хозяйственную деятельность, остается ниже, чем количество пластика, попадающего в окружающую среду.

Также в Минприроды добавили, что федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» установлено, что доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных отходов должна увеличится с 7% в текущем периоде до 60% к концу 2024 года.

Роспотребнадзор, в свою очередь, считает целесообразным законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли.

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным установление обязательных норм многократности использования отдельных видов тары и упаковки, а также переработки отходов упаковочных материалов для их повторного возвращения в производство», – добавили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор предложил законодательно закрепить меры, стимулирующие производство и использование в тароупаковочном хозяйстве многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться при определенных условиях. Кроме того, предлагается создать информационную платформу по высокоэкологичным видам тары и упаковки.

Среди других мер, предложенных Роспотребнадзором: нормативное закрепление обязательной сертификации знака «биоразлагаемая упаковка» или «экологически безопасная утилизация», а также разработка и закрепление на уровне постановления правительства РФ «Правил обращения с упаковкой и ее отходами».