РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) –11 июн. Единая дежурно-диспетчерская служба подмосковных Котельников с 1 по 7 июня приняла около 200 вызовов по разным вопросам, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«За данный период поступило 196 вызовов, из них: 56 по вопросам скорой медицинской помощи, 28 – полиции, 11 – ГИБДД, 1 – газовая служба, 51 – справочно-информационные», – говорится в сообщении.

Также в ЕДДС поступило 49 хулиганских, ложных и бессимочных вызовов.