РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июн. Жители Королева смогут научиться работе в новом приложении «Мобильный центр социальных услуг» в Многофункциональном центре (МФЦ), написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Приложение «Мобильный центр социальных услуг» создано для повышения информированности и предоставления оперативной социальной помощи в оказании услуг: сиделки, социального такси, реабилитации, помощи волонтеров и связи с круглосуточными службами социального сопровождения.

«С его помощью (приложения - ред.) можно будет дистанционно выбрать и вызвать сиделку, получить средства реабилитации, связаться со службами сопровождения, записаться на занятия. Самые популярные активности среди пожилых людей – скандинавская ходьба, компьютерные курсы, творчество. Все они будут доступны через приложение. Чтобы облегчить привыкание к работе с приложением в МФЦ и центрах социальных услуг будут проводить обучение», – написал Ходырев.

В городском округе работают четыре офиса МФЦ. Федеральные, региональные и муниципальные услуги можно получить в ТЦ «Гелиос» на проспекте Космонавтов, дом №20А. В микрорайоне Юбилейный офис МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42 и в ТЦ «Сигма» на улице Калинина, дом №6Б.

В дальнейшем планируется добавить возможность синхронизации с порталом государственных и муниципальных услуг, формировать личные кабинеты для более детального отслеживания всех заявок.

Кроме того, в ближайшей перспективе подключение служб мобильного социального такси к системе ГЛОНАСС для того, чтобы отслеживать и контролировать точность оказания соцуслуг.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play. Сервис рассчитан на широкую аудиторию, в первую очередь на людей старшего возраста, на жителей региона с ограничениями по здоровью.