РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 июн. В квартире одного из домов Королева загорелась стиральная машина, в результате чего проживающая там женщина отравилась угарным газом, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Возгорание произошло рано утром во вторник в квартире жилого дома микрорайона Юбилейный.

«Стиральная машина в результате пожара полностью сгорела. Пострадавшая женщина с диагнозом отравление угарным газом доставлена в городскую больницу», – говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован за несколько минут благодаря работе 2 единиц техники и 7 пожарных.