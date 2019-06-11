РИАМО – 11 июн. Почти 31 миллион вызовов приняла система-112 Московской области за четыре года работы, благодаря ей в регионе удалось добиться сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«С начала работы в Подмосковье системы-112 (с 1 июня 2015 года) операторы обработали уже свыше 30,8 миллиона вызовов. Большинство обращений, порядка 70%, приходится на скорую медицинскую помощь, 26% – вызовы полиции и ГИБДД, остальные 4% адресуются пожарным, газовикам и другим службам», – отмечается в сообщении.

Ежедневно операторы системы-112 региона принимают порядка 21,5 тысячи вызовов от жителей и гостей Московской области.

«Это телефонные звонки, СМС-сообщения, сообщения из мобильного приложения и «ЭРА-ГЛОНАСС», вызовы по Skype от людей с нарушениями слуха и речи», – перечисляется в материале.

В рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья» система-112 Московской области постоянно совершенствуется. В 2017 году было создано мобильное приложение. В нем постоянно внедряется новый функционал. Почти год действует функция отслеживания движения машины скорой помощи и новый раздел «Связанные контакты», благодаря которому пользователи могут узнать местоположение своих родных и близких.

Первого июня в Московской области внедрен сервис отправки СМС-сообщений заявителям о статусах реагирования скорой медицинской помощи. Данная функция впервые реализована на территории России.

«На сегодняшний день благодаря системе-112 уже удалось добиться сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на 20% – а это тысячи спасенных жизней», – разъясняется в пресс-релизе.

На территории Подмосковья за помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить на «112» по телефону, отправить СМС-сообщение на короткий номер «112», через мобильное приложение «112 МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента «Help112mo», а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Система-112 нацелена на оказание помощи наиболее удобными для жителей и гостей Московской области способами. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи высококвалифицированных специалистов – операторов, лингвистов, психологов, сурдопереводчиков.