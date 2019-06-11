РИАМО - 11 июн. Полицейские в Наро-Фоминском городском округе задержали директора одного из муниципальных учреждений поселка Селятино, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств в сумме свыше 500 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено пять фактов хищения бюджетных денежных средств директором одного из муниципальных учреждений поселка Селятино. Являясь его руководителем, 34-летний местный житель с января 2017 года по сентябрь 2018 года совершал хищения денежных средств, выделяемых на развитие спорта среди молодежи и популяризации здорового образа жизни», – отмечается в сообщении.

Мужчина, используя служебное положение, подписывал внутренние документы, стимулирующие материальные выплаты заинтересованным лицам, которые впоследствии отправляли ему часть денежных средств обратно.

«Общая сумма ущерба составила более 588 тысяч рублей. Также полицейскими установлено, что причастность к неправомерным действиям имеют супруга директора, его мать и бывший заместитель», – пояснила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.