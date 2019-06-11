РИАМО - 11 июн. В Подмосковье и Москве во вторник повысили уровень погодной опасности до «оранжевого» и продлили его на 12 июня из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 вторника.

Такой же уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров объявили на территории Ярославской, Тамбовской, Воронежской областей. На территории других областей ЦФО действует предыдущий, «желтый» уровень погодной опасности.

Во вторник в Москве и Подмосковье температура воздуха достигнет плюс 30 градусов, что на 8-9 градусов выше нормы, осадков в регионе не ожидается.

Двенадцатого июня в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью составит 14-16 градусов, днем — 27-29.