РИАМО - 11 июн. Пожарные потушили возгорание в ангаре на Волгоградском проспекте в Москве, площадь пожара составила около 100 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Во вторник в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 14

«По данному адресу происходило загорание в ангаре на общей площади около 100 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 11:45 пожар был ликвидирован», – отмечается в материале.

Информации о пострадавших не поступало.