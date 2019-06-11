РИАМО - 11 июн. Пассажирам девяти станций Московского центрального кольца начали раздавать питьевую воду в связи с сильной жарой, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метро.

«Столбик термометра в Москве почти перевалил за 30 градусов. Мы следим за температурой на станциях и стараемся, чтобы вам было комфортно. Уже раздаем питьевую воду на станциях МЦК «Автозаводская», «Панфиловская», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Стрешнево», «Локомотив», «Андроновка», «Окружная», «Измайлово», - говорится в сообщении.

Ранее сотрудник пресс-службы столичной подземки сообщил, что Московский метрополитен полностью подготовился к работе в условиях жары. В частности, климатические системы в поездах перевели в летний режим, специалисты планово промывают вентиляционную систему станций и тоннелей. На всех станциях прошла генеральная уборка, а запасы питьевой воды были пополнены.

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на вторник из-за высокой вероятности пожаров.