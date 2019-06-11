РИАМО - 11 июн. Инвестор строительства ЖК «Скандинавия» (ГК «А101») завершил проектирование двух улиц в поселке Коммунарка (НАО), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Одна из улиц получила название Скандинавский бульвар. Она будет сформирована двумя частями: автомобильно-пешеходной и променадной. Общая протяженность бульвара составит около 2 километров. Вторая улица названа в честь известного норвежского композитора Эдварда Грига. Она станет одной из центральных автомагистралей района», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Улица Эдварда Грига будет четырехполосной: по две в каждую сторону. По задумке проектировщиков, она свяжет Коммунарку, Западное Бутово и ряд объектов социальной инфраструктуры комплекса, а также обеспечит жителям района быстрый проезд к новой станции метро «Коммунарка». Проектом предусмотрена организация нескольких выездов на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе из разных частей района и удобные пешеходные тротуары.

Назначение Скандинавского бульвара более локальное – обеспечить связи внутри района. Поэтому даже на автомобильно-пешеходной части тротуары будут шириной 10-11 метров. На них выделят велодорожки, оборудуют зоны для отдыха. Это предусмотрено концепцией общественных пространств жилого комплекса, которую для инвестора разработало известное голландское архитектурное бюро.