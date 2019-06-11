РИАМО - 11 июн. В этом году в Московской области впервые проведут межрайонный конкурс «Молодой пахарь» среди студентов профильных учебных заведений, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«В мероприятии примут участие только студенты учебных заведений сельскохозяйственного направления Московской области. Молодое поколение первые покажет свое мастерство», - сказал Разин.

Организатором конкурса выступает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области при поддержке министерства образования Московской области.

«Конкурс пройдет в два этапа. Сначала пройдет проверка теоретических знаний. Затем ребята выполнят практические задания, в которые войдет пахота и фигурное вождение сельхозмашины», - отметил Разин.

Министр добавил, что конкурс «Пахарь-2019» - профессиональное соревнование среди лучших механизаторов Московской области - никто не отменял и этот конкурс также пройдет в День поля региона.

«Главный приз – автомобиль - получит сильнейший. Остальным участникам соревнований будут вручены грамоты и ценные призы», - подчеркнул Разин.

Мероприятие будет проводиться 17 июля в рамках выставки агротехнологий «День поля Московской области – 2019» на территории Дмитровского городского округа.