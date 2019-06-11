РИАМО - 11 июн. На данный момент в Москве действует свыше 600 разрешений на строительство объектов на 34 миллиона квадратных метров общей площади, в городе заключено более 150 договоров долевого участия, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Всего в городе действуют 604 разрешения на строительство на 34 миллиона квадратных метров общей площади. У нас нетипичная для всей страны ситуация, так как у нас в чистом виде жилых домов нет. У нас есть нежилые первые и вторые этажи, парковки», - сказал Хуснуллин в ходе Всероссийского совещания по долевому строительству.

Также он отметил, что в Москве заключено более 150 договоров долевого участия (ДДУ) почти на 8 миллионов квадратных метров жилой площади.

«На сегодняшний день мы видим проблему, как нам дальше работать с теми, кто заплатил по ДДУ по нежилой площади и по парковочным местам. Поэтому мы, наверное, будем обращаться в думу с просьбой вносить определенные поправки, касающиеся и нежилых, и машино-мест, и особенно апартаментов. В городе 200-300 тысяч квадратных метров ежегодно сдается по договорам долевого участия апартаментов», - добавил Хуснуллин.

Во вторник Минстрой России проводит Всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве». В рамках мероприятия обсуждается изменение законодательства о долевом строительстве, которые вступят в силу с 1 июля текущего года, а также тема реализации региональных планов-графиков (дорожных карт) по осуществлению мер по решению проблем обманутых дольщиков.

С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут накапливаться деньги дольщиков. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Но часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.