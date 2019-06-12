РИАМО - 12 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей и гостей Подмосковья с Днем России и пожелал им добра и благополучия, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«День России – важный праздник в нашей современной истории, символ новой государственности. Он объединяет всех, кто любит нашу страну, гордится ее прошлым, строит настоящее и будущее, стремится к большим целям и умеет их достигать. Россия – это все мы», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что от работы каждого региона, от достижений его жителей зависит успех всей нашей большой и великой страны.

«Желаю успешного продолжения начатых дел, здоровья вам и вашим семьям, благополучия, мира и добра!» - заключил губернатор Подмосковья.

День России – ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР – 12 июня.