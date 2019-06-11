РИАМО – 11 июн. Черемушкинский суд Москвы арестовал до 8 августа шестерых граждан Таджикистана, которых подозревают в избиении до смерти борца Сергея Чуева в парке на Южнобутовской улице, сообщает kp.ru.

Мужчина погиб вечером 7 июня в парке на Южнобутовской улице - он пытался заступиться за беременную женщину, к которой приставала пьяная толпа. Завязалась потасовка, после которой потерявший сознание Чуев оказался в пруду. Его пытались откачать, но это не помогло. Хулиганы убежали, но позже их всех нашли. Задержанными оказались граждане Таджикистана.

«Все шестеро граждан Таджикистана проходят подозреваемыми по двум статьям - «Убийство, совершенное группой лиц» и «Хулиганство, совершенное группой лиц». Всех шестерых суд отправил под арест до 8 августа», – отмечается в сообщении.