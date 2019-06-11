РИАМО - 11 июн. Первая декада июня в столице оказалась очень жаркой, положительная температурная аномалия достигала 8-9 градусов, средняя температура воздуха в этот период составила плюс 21,1 градуса, что на 5 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«С таким показателем декада заняла второе место среди самых жарких в XXI веке, уступив 2014 году, и пятое место – за все время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ. Три дня подряд температура воздуха превышала отметку в плюс 30 градусов, а 9 июня стало самым жарким днем с начала года, тогда воздух прогрелся до плюс 31,2 градуса. Холоднее всего было 3 июня, когда температура воздуха опускалась до плюс 8,3 градуса. Температурных рекордов отмечено не было», — говорится в сообщении.

За первые 10 дней на метеостанции ВДНХ не зафиксировано осадков. Последний раз таким сухим начало июня было ровно 20 лет назад, в 1999 году.

По прогнозам, вторая декада июня будет менее жаркой и более влажной.