РИАМО - 11 июн. Столичных автомобилистов призвали быть внимательными при парковке в День России, так как в городе пройдут праздничные мероприятия, на улицах, особенно в центре, ожидается большое количество людей, сообщается на сайте московского паркинга.
«ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательными за рулем и при парковке, а также оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения. Помните, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварийно-опасных ситуаций», — говорится в сообщении.
В праздник парковка на всех улицах, включенных в зону городского парковочного пространства, будет бесплатной. При этом платные плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.
Прием населения в пунктах, расположенных на улице Каланчевской, дом 49, и в сервисных центрах «Московский транспорт» на улицах 1905 года и Старая Басманная, в этот день осуществляться не будет.
День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
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