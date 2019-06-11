РИАМО - 11 июн. Столичных автомобилистов призвали быть внимательными при парковке в День России, так как в городе пройдут праздничные мероприятия, на улицах, особенно в центре, ожидается большое количество людей, сообщается на сайте московского паркинга.

«ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательными за рулем и при парковке, а также оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения. Помните, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварийно-опасных ситуаций», — говорится в сообщении.

В праздник парковка на всех улицах, включенных в зону городского парковочного пространства, будет бесплатной. При этом платные плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

«В случае, если ваш автомобиль был перемещен на спецстоянку, получить разрешение Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на возврат задержанного транспортного средства 12 июня можно будет круглосуточно по следующим адресам: Южнопортовая улица, владение 37а, и проезд Энтузиастов (владение 3)», — добавляется в сообщении.

Прием населения в пунктах, расположенных на улице Каланчевской, дом 49, и в сервисных центрах «Московский транспорт» на улицах 1905 года и Старая Басманная, в этот день осуществляться не будет.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.