РИАМО - 11 июн. Общественная палата города Москвы открыла набор в корпус наблюдателей, которые 8 сентября будут обеспечивать контроль за ходом голосования и подсчетом результатов на выборах в Московскую городскую думу, сообщается на сайте палаты.

«У нас 3616 избирательных участков, и мы набираем 4 тысячи наблюдателей с запасом. На предыдущих выборах мэра столицы мы закрыли 100% участков. В этом году обязательно направим наблюдателей от Общественной палаты Москвы, в том числе, и на электронные участки. Надеемся на активное участие москвичей, особенно тех, кто ранее принимал участие в наблюдении за выборами и имеет соответствующий опыт», - сказал зампред Общественной палаты Москвы, председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.

Он добавил, что Общественная палата планирует провести обучение наблюдателей во второй половине августа.

Чтобы стать наблюдателем, необходимо подать заявку на сайте. Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, соответствующий требованиям Избирательного кодекса города Москвы.

Венедиктов добавил, что эксперимент по электронному голосованию на выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва пройдет в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Три из девяти округов были выбраны жителями столицы на портале «Активный гражданин» с 3 по 9 июня.

Как ожидается, кампания по приему заявлений от избирателей на участие в электронном голосовании начнется в 20-х числах июля.