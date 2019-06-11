РИАМО – 11 июн. В первом квартале 2019 года потребительская уверенность россиян сильно снизилась по сравнению с тем же периодом 2018-го, наибольшее падение показателя зафиксировали среди жителей страны до 30 лет, пишет во вторник газета «Известия».

«Согласно данным службы госстатистики, индекс потребительской уверенности россиян в первые три месяца 2019 года снизился вдвое по сравнению с показателем первого квартала 2018-го. Год назад его значение составляло минус 8 пунктов. Это был лучший показатель с кризисного 2015-го, когда он падал до минус 32 пунктов», — говорится в материале.

Во втором квартале 2018 года индекс сохранился на том же уровне, но в третьем квартале начал снижаться. В итоге в первом квартале 2019-го индекс составил минус 16 пунктов.

«Наибольшее падение индекса потребительской уверенности зафиксировано среди граждан до 30 лет. Так, если в первом квартале прошлого года у этой категории он держался на отметке минус 2 пункта, то в начале этого года снизился до минус 11. Чуть меньше падение показателя зафиксировано среди людей старшего поколения (старше 50): на 8 пунктов (с минус 11 в первом квартале 2018-го до минус 19 год спустя)», — добавляется в материале.

В начале прошлого года индекс личного материального положения россиян составлял минус 9 пунктов, в начале этого года он опустился до минус 12 пунктов. Индексы благоприятности для крупных покупок и сбережений в первом квартале 2018-го фиксировались на отметке минус 23 и минус 32 пункта соответственно. Спустя год они опустились до минус 29 и минус 37 соответственно.

По мнению эксперта академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, надежда на повышение уверенности россиян в завтрашнем дне заключается в крупных государственных инвестициях в рамках национальных проектов.