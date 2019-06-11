РИАМО - 11 июн. С 11 по 13 июня в Подмосковье ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, (следует - ред.) закрывать как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться», - говорится в сообщении.

В жару спасатели также рекомендуют передвигаться по улице не спеша, стараться чаще находиться в тени.

«Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду», - добавляется в материале.

При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически пить воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом. Принимать воду надо небольшими дозами (80-100 миллилитров), подолгу задерживая ее во рту. Также необходимо охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

«Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать плюс 50 градусов и выше. В то же время температура воды составляет плюс 22-26 градусов. Таким образом, перепад температур составляет от 25 до 30 градусов. Если после длительного нахождения на берегу вы внезапно нырнете в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца», - рассказали спасатели.

Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Это особенно важно для людей пожилого возраста.