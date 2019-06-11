РИАМО - 11 июн. Эксперты Финансового университета при правительстве РФ уточнили макроэкономические прогнозы на ближайшие годы и пришли к выводу, что реальный рост зарплаты россиян в 2019 году составит около 3%, в первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне, пишет во вторник «Российская газета».

«Самые высокие темпы роста реальной заработной платы в нынешнем году и в первой половине следующего года эксперты прогнозируют в таких регионах, как Ленинградская область (7,1%), Приморский край (6,5%), Дагестан (5,6%), Карелия (5,4%), Псковская область (5%), Севастополь (4,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,5%), Московская область (4,5%), Якутия (4,4%), Крым (4,3%)», - говорится в материале.

Как отметил директор института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец, в 2019-2022 годах мировую экономику ожидает достаточно стабильное развитие с ростом ВВП в интервале от 2,8 до 3,6%. Российская экономика, как и мировая, в ближайшие годы продолжит стабильно развиваться.

По оценкам института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8%, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до 2%. Но в последующие пару лет снова ожидается спад, хотя и небольшой. Потребительская инфляция в России в конце 2019 - начале 2020 года будет держаться на уровне 5%.

При этом эксперты выделили 10 российских регионов, экономика которых будет особенно на подъеме. Это Республика Крым и Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Республика Саха - Якутия, Приморский край, Республика Северная Осетия - Алания, Ленинградская область и Забайкальский край.

«Если говорить о регионах по развитию экономики, то на первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов. Остальные регионы - это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты. Например, Амурская область - это космодром «Восточный», Ленинградская область - порты и разного рода строительство, включая жилое строительство. Самарская область - «АвтоВАЗ», химия и нефтепереработка. Якутия - экспорт угля, Московская область - инвестиции, строительство и прочее. А где экономика оказывается на подъеме, происходит и рост реальных зарплат», - пояснил Зубец.