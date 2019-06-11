РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 июн. В подмосковном Красногорске сотрудники полиции задержали местного жителя, который по чужим документам оформил в банках горокруга займы на общую сумму 26 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от представителя одного из банков о том, что неизвестный оформил договор потребительского займа, при этом использовал паспорт другого лица, причинил банку ущерб более 17 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Отрадненского пункта полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 29-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в ходе следствия установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления на территории городского округа Красногорск. Общая сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей.

«По данному факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», – отмечается в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в сообщении.