РИАМО - 11 июн. Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм принял решение выдвинуться в Московскую городскую думу, чтобы на посту депутата внедрять в столице современные подходы к улучшению городской среды.

«Почему я избираюсь в депутаты Мосгордумы? Мой план прост. Я хочу сделать всю столицу такой же прекрасной, как и любимый «Аптекарский огород»: внедрить современные подходы к улучшению городской среды в сферах урбанистической эстетики, ландшафтной архитектуры и экополитики на основании более чем 25-летнего опыта работы по восстановлению и развитию Ботанического сада и изучения мировых трендов», - написал Ретеюм в Instagram.

Ретеюм был назначен директором старейшего Ботанического сада России 26 лет назад и за это время смог превратить «Аптекарский огород» в одну из главных московских достопримечательностей. Сад не только расширил ботанические коллекции и обзавелся оранжереями, но и стал культурным центром, где круглый год проводятся концерты, художественные выставки.

«Топоним «Аптекарский огород» вернулся на карту Москвы после 200-летнего забвения. Нам удалось сохранить сад как объект исторического наследия, восстановить научно-образовательную и просветительскую деятельность и создать в нем уникальную эстетическую и экологическую среду. В саду постоянно создаются уникальные ботанические экспозиции, наши коллекции растений - лучшие в России!» - добавил Ретеюм.

Он также рассказал, что с 2017 года является депутатом муниципального округа Мещанский, где располагается «Аптекарский огород».

«Для меня главное — это распространение знаний о выработанной в «Аптекарском огороде» на протяжении десятилетий ландшафтной и экологической политике, использование возможностей, которые предоставляет статус депутата, для пропаганды современных представлений о комфортной городской среде и современных технологиях в области экологии, призыв к тиражированию лучших достижений сада на других зеленых территориях страны. Основное — понять нужды людей и сделать их жизнь лучше», - пояснил Ретеюм.

Он также добавил, что вскоре опубликует свою предвыборную программу.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.