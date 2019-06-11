РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 июн. В подмосковных Люберцах запустили пилотный проект по совместному выявлению сотрудниками пассажирской инспекции Московской области и общественниками нарушений в работе водителей, такая мера увеличит охват проверяемых маршрутных такси и автобусов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник на станции «Люберцы» подмосковные инспекторы и представители общественности совместно проверят работу водителей.

«Сегодня в Люберцах мы запускаем пилотный проект, связанный с использованием общественного контроля при работе инспекторов. То есть выявление правонарушений будет осуществляться вместе с общественностью, в частности, проверим выдачу проездного билета», – сказал начальник административной пассажирской инспекции Московской области Михаил Степанов.

По его мнению, помощь общественников инспекторам необходима, потому что она позволит увеличить охват проверяемых маршрутных такси и автобусов.

«На данный момент по Московской области свыше курсирует свыше 10 тысяч единиц автотранспорта и всего 180 инспекторов, сложно за всеми усмотреть», – дополнил Степанов.

Он отметил, что Люберцы – первая площадка, на которой проводится подобный рейд.

«Если пилотный проект удастся, то мы введем его по всей Московской области», – заключил Степанов.