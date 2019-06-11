РИАМО - 11 июн. ОАО «РЖД» готовит инфраструктуру Московского центрального кольца к переходу на 4-минутный интервал движения в часы пик и интервал до 8 минут в остальное время, для этого в будние дни увеличат количество рейсов, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги.

«Для перехода на новый интервал движения ОАО «РЖД» развивает железнодорожную инфраструктуру МЦК. Также холдинг пополнит парк «Ласточек» кольца девятью новыми электропоездами, увеличив его до 51 состава. Для сокращения интервала движения, запланированного в 2019 году, количество рейсов «Ласточек» будет увеличено до 484 в будние дни, что на 130 больше, чем сейчас», — говорится в сообщении.

Сейчас в депо «Подмосковная» (обслуживает электропоезда «Ласточка») ведутся работы по строительству нового производственного помещения для оттайки и экипировки подвижного состава, возводится дополнительный цех технического обслуживания на шесть ремонтных позиций.

«На станции «Андроновка» строится всесезонная мойка и дополнительный парк отстоя и экипировки «Ласточек». На станции «Белокаменная» железнодорожники модернизируют приемоотправочные пути для дополнительной стоянки составов и строят административно-бытовое здание, необходимое в том числе для отдыха локомотивных бригад», — добавляется в сообщении.

Продолжается и работа по интеграции МЦК с радиальными линиями железной дороги. На Ярославском направлении МЖД рядом со станцией «Ростокино» МЦК строится новая пассажирская инфраструктура остановочного пункта «Северянин», а на новом остановочном пункте «Ленинградская» завершается строительство третьего конкорса, который обеспечит удобную пересадку на станцию «Стрешнево» МЦК по принципу «сухие ноги».