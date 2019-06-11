РИАМО - 11 июн. Неизвестный похитил вещи из раздевалки спортивного центра «Химки» во время баскетбольного матча, по данной информации проводится проверка, устанавливается причастный к краже, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Десятого июня в дежурную часть УМВД России по Химкам поступило сообщение о краже личных вещей из раздевалки спортивной арены «Химки» во время баскетбольного матча», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления лица, причастного к данному деянию.

По информации на сайте баскетбольного центра, вечером 10 июня на спортивной арене прошла игра между клубами «Химки» и ЦСКА. Победу одержала столичная команда.