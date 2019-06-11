РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Сотрудники полиции задержали в микрорайоне Кузнечики Подольска мужчину, подозреваемого в краже пионов, высаженных жителями одного из домов, активисты готовят благодарность полицейским за оперативную работу, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Виктор Макаров.

Инцидент произошел у дома №11 по улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики ночью 9 июня. Неизвестный мужчина украл у жилого дома более 20 сортовых пионов, высаженных жителями. Факт хищения зафиксировали установленные видеокамеры. Украденные пионы мужчина пытался продать.

«Вчера, 10 июня, задержали подозреваемого в данной краже. С ним общалась наша участковая. Мы готовим благодарность начальнику УМВД Подольска за отличную работу сотрудников ППС Николая Пряжникова и Ильи Эстина», – сказал Макаров.