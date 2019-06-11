РИАМО - 11 июн. Пожар в строении на территории подмосковного Королева охватил площадь в 4,7 тысячи квадратных метров, на данный момент ликвидировано открытое горение, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 07:10 в МЧС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Королев, поселок Торфопредприятия. Горело кирпичное строение высотой пять метров с кровлей из шифера.

«В 07:55 - локализация пожара на площади 4,7 тысячи квадратных метров. В 08:41 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 17 единиц техники и 43 человека, в том числе от МЧС - шесть единиц техники и 19 человек.