РИАМО - 11 июн. В Москве прошел второй этап XV отчетно-выборной конференции подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России», в ходе которого делегаты от местных отделений МГЕР определились с составом руководящих органов молодежной организации на ближайшие три года, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«В январе молодогвардейцы уже открыли первый этап конференции, на нем был представлен отчет о деятельности организации за прошедшие два года. 10 июня молодые политики определили фамилии тех, кто будет заниматься внутренней и внешней политикой МГЕР, определять вектор развития будущего поколения региона и страны. В обновленный региональный штаб вошли 15 человек, в составе контрольно-ревизионной комиссии - три человека», - говорится в сообщении.

МГЕР Подмосковья насчитывает более 5,3 тысячи активистов, наставником и руководителем армии молодогвардейцев был избран Александр Толмачев. Он «вырос» в организации: начинал свой путь с активиста, сейчас возглавляет организацию на областном уровне. Последние три месяца Толмачев исполнял обязанности руководителя по решению координационного совета МГЕР.

«Нами внесен большой ряд кадровых изменений, в состав руководящих органов организации вошли окружные координаторы – те, кто контролирует работу в местных отделениях согласно территориальному делению по округам Государственной Думы. Это молодые депутаты, лучшие руководители местных отделений, а также представители молодежной избирательной комиссии и парламента региона. Мы решительно намерены стать фабрикой кадров для исполнительных и законодательных ветвей власти, в этом году у нас большая выборная кампания. Настроены, что в каждой территории, где проходят выборы, будет избран молодогвардеец», - сказал Толмачев.

Ранее руководителем организации была Линара Самединова. В 2018 году Самединова стала депутатом Московской областной думы по Электростальскому одномандатному округу. Молодой парламентарий представляет интересы МГЕР в региональном заксобрании, входит в состав комитета молодежи и спорта.

Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» — молодежное крыло правящей партии, самая крупная организация в стране, которая представлена в каждом субъекте Российской Федерации. МГЕР в Подмосковье осуществляет деятельность в более чем 85% муниципалитетов.