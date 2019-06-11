РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 июн. Межведомственная комиссия выявила 18 недостатков в содержании железнодорожной станции «Павшино» в подмосковном Красногорске, часть нарушений устранят к середине июня, сообщается в Instagram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Межведомственная комиссия по контролю санитарно-технического состояния территории Московского железнодорожного узла проверила станцию «Павшино» в горокруге Красногорск. В ходе проверки выявлено 18 недостатков в содержании», – говорится в сообщении.

В обследовании принимали участие представители министерства, администрации горокруга, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК».

«На станции были выявлены дефекты в содержании перильных ограждений и подземного перехода. Необходимо провести ремонт навеса, тротуарной плитки, фасада станции и торговых объектов, очистить от грязи информационные табло, привести в нормативное состояние контейнерную площадку. Также следует нанести разметку на парковку, убрать несанкционированную торговлю, демонтировать старые мачты освещения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть нарушений устранят уже к середине июня.