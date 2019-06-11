РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 июн. Творческие коллективы подмосковных Люберец приглашают принять участие в театральном фестивале, прием заявок пройдет до 1 августа, сообщается на сайте кукольного театра «Радуга».

«Творческие коллективы городского округа Люберцы до 1 августа могут подать заявку на участие в I Театральном фестивале «Люди и маски». Тема фестиваля – «Малая Родина», – говорится в сообщении.

Участвовать можно с моноспектаклями, а также спектаклями, в которых задействованы до пяти актеров. Заявки можно подать по адресу: поселок Томилино, улица Пушкина, дом №34. Форму для заявки необходимо скачать по адресу: http://traduga.ru/festival-lyudi-i-maski-2019.html.

Лауреатов выберут в шести номинациях. Это «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника».

Целью фестиваля является популяризация театрального искусства, обмен опытом между театральными деятелями и сотрудничество.