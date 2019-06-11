РИАМО - 11 июн. В столице проходит третья Московская музейная неделя, до 16 июня вход в некоторые музеи, выставочные залы и галереи, подведомственные городскому департаменту культуры, будет свободным, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В акции, которая проводится ежемесячно с апреля 2019 года, принимают участие более 80 культурных площадок столицы. Каждую из них можно посетить бесплатно в определенный день.

«В этот раз на время проведения Московской музейной недели выпадают сразу три выходных дня, так как 12 июня отмечается День России. В этот день можно будет бесплатно посетить музей-заповедник «Царицыно», Дом Бурганова, выставочный зал «Солянка ВПА», Мемориальный музей А.Н. Скрябина и Музей русской гармоники Альфреда Мирека», — сказала исполняющая обязанности генерального директора агентства «Мосгортур» Инна Голубева.

Тринадцатое июня можно провести в Государственном музее Владимира Высоцкого, Московском государственном музее С.А. Есенина, усадьбе Кусково, Дарвиновском музее или в выставочных залах парка «Зарядье».

Четырнадцатого июня всех желающих приглашают в Музей русского лубка и наивного искусства, Государственный музей В.В. Маяковского и на территории Московского государственного объединенного музея-заповедника — музеи-заповедники «Коломенское», «Измайлово» и «Люблино».

Пятнадцатого июня будет бесплатно работать Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане. 16 июня станет самым насыщенным днем Московской музейной недели: москвичей и гостей столицы ждут более чем в 50 музеях. Среди них Музей космонавтики, Биологический музей имени К.А. Тимирязева, Государственный музей А.С. Пушкина, Дом Н.В. Гоголя, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей М.А. Булгакова, Музей Москвы и усадьба Деда Мороза.

За две предыдущие Московские музейные недели выставочные залы столицы посетили почти 700 тысяч человек — c учетом акции «Ночь в музее» и Дней исторического и культурного наследия. Самыми популярными среди посетителей стали Московский музей современного искусства, Мультимедийный комплекс актуальных искусств и музей-заповедник «Царицыно».