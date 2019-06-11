РИАМО – 11 июн. В подмосковном Дзержинском возле одного из домов на Томилинской улице 12 июня проведут День двора, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ и транспорта администрации муниципалитета.

Праздник начнется в 11:00.

«Дорогие дети и их родители! Приглашаем вас принять участие в Празднике двора, который пройдет 12 июня во дворе дома №7 на Томилинской улице», – говорится в сообщении.

Участников праздника ждут развлекательная программа, конкурсы, подарки. Также маленькие жители Дзержинского смогут получить сладкую вату.