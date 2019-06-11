РИАМО - 11 июн. В Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина назвали победителей конкурса юных журналистов «Медиатон», который состоялся в рамках Московского технологического марафона и марафона школьных СМИ России, финалисты должны были снять небольшую документальную видеоисторию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первой стала детская телестудия школы №1329 «ТелеИдея» с фильмом о выпускнице хореографической студии, для которой танцы — это не просто хобби. Второе место у воспитанников студии журналистики, кино, радио и телевидения школы №1358. Ребята взяли интервью у заслуженного артиста России Карена Аванесяна. На третьем месте - ученики студии «Белозерская, 12» из школы «Глория». Они сняли художественный фильм о том, как детская мечта становится реальностью», - говорится в сообщении.

Все фильмы можно посмотреть на сайте городского проекта «Школа новых технологий».

«Медиатон» — это не только конкурс, но и образовательный проект. Он стартовал в октябре прошлого года. Каждый месяц ребята участвовали в двухдневных профориентационных курсах и соревнованиях. Школьникам рассказывали про фотоклипы, телефонные видео, звуковые иллюзии, буктрейлер, хромакей и монтаж по движению. В итоге участники создали более 750 работ. В финал вышли 60 человек, которые набрали больше всего баллов по итогам ежемесячных состязаний.