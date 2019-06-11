РИАМО - 11 июн. В начале июля в главном доме Театрального музея имени А.А. Бахрушина в центре Москвы откроется детский центр, где будут проводить семинары, лекции, мастер-классы, экскурсии для школьников, желающих познакомиться с творческими профессиями, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ребят от семи до 12 лет обучат актерскому мастерству, режиссуре, написанию сценариев, а также помогут им сделать первые шаги в качестве художников-костюмеров. Занятия будут также интересны и тем, кто мечтает попробовать себя в роли музейного экскурсовода.

«Для ребят, которые остаются на лето в черте мегаполиса, это прекрасная возможность провести время интересно и с пользой. Закрепить полученные знания школьники смогут на практике. Для этого в центре создадут камерный театр со зрительным залом. А гиды в течение всего лета смогут проводить для гостей музея экскурсии», — сказал сотрудник пресс-службы Театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Он добавил, что первый урок из цикла, который состоит из семи занятий, будет бесплатным. Записаться на него можно по телефонам: + 7 (495) 953-44-70; +7 (495) 959-20-50. Также в программе — проведение отдельных лекций и встреч.

Стоимость занятий будет варьироваться от 300 до 500 рублей за занятие. Приобрести билет можно будет на сайте или в кассе музея.

Бахрушинский музей — это крупнейший в Европе театральный музей: в его фондах хранится более 1,5 миллионов экспонатов. Это собрание живописи и эскизов костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, а также фотографии и портреты, сценические костюмы и личные вещи великих актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания о театре, предметы декоративно-прикладного искусства.

Для ребят, которые этим летом остаются в городе, в столице стартовала программа летнего отдыха «Московская смена». Она включает в себя культурные и спортивные мероприятия, посещение музеев, театров, концертных площадок и основных достопримечательностей столицы, мастер-классы, экскурсии, встречи с интересными людьми и многое другое.